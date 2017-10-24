Димитров снялся с турнира в Вене из-за усталости

Болгарин Григор Димитров, проигравший аргентинцу Хуан-Мартину дель Потро в финале Стокгольма, снялся с турнира категории ATP 500 в Вене (Австрия) из-за усталости. Отметим, что выход в полуфинал этих соревнований обеспечил бы Григору путёвку на Итоговый чемпионат ATP в Лондоне. Впрочем, запас баллов у болгарина достаточно велик, и даже если он больше не наберёт ни одного очка, всё равно наверняка попадёт в Лондон.



Место Димитрова в основной сетке Вены занял итальянец Томас Фаббьяно, ставший «лаки-лузером». Он сыграет с прошедшим квалификацию австрийцем Деннисом Новаком. Интересно, что именно Новаку Фаббьяно уступил в финале отборочных соревнований.