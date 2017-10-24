Шаповалов стал четвёртым участником Next Gen ATP Finals в Милане

Канадец Денис Шаповалов, обыграв японца Юити Сугиту в первом круге турнира категории ATP 500 в Базеле (Швейцария), стал четвёртым теннисистом, обеспечившим себе участие на соревнованиях Next Gen ATP Finals в Милане. Этот турнир пройдёт с 7 по 11 ноября, после «Мастерс 1000» в Париже, и предназначен для игроков не старше 21 года.



Ранее туда отобрались немец Александр Зверев и два россиянина: Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Хорошие шансы попасть в Милан сохраняет и третий молодой российский теннисист, Даниил Медведев. Отметим, что Зверев гарантировал себе путёвку и на главный Итоговый чемпионат ATP в Лондоне, так что он может сыграть на обоих соревнованиях.