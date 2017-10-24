Возняцки: начало матча со Свитолиной было равным, но потом я немного сломала её

Экс первая ракетка мира датчанка Каролина Возняцки объяснила причины своей разгромной (6:2, 6:0) победы над украинкой Элиной Свитолиной в первом туре Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, ставшего для Элины дебютным на этих соревнованиях.



«Я играла очень хорошо, здорово подавала, действовала агрессивно. Начало матча было равным, но потом, думаю, я немного сломала её. Мне кажется, она потеряла веру в себя и стала чересчур спешить. Ей никак не удавалось подобраться к тому, чтобы сделать брейк», — приводит слова Возняцки официальный сайт тура.