Свитолина: этот корт очень медленный, я полностью потеряла свой ритм

Украинка Элина Свитолина прокомментировала своё разгромное поражение от датчанки Каролины Возняцки в первом туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре — 2:6, 0:6.



«Я всегда играла с ней на немного более быстрых площадках. Этот корт очень, очень медленный. Сегодня я полностью потеряла свой ритм после нескольких геймов, у меня ничего не получалось. Я ужасно чувствовала себя в этот день на этом покрытии.



Я постараюсь забыть этот день и сыграть следующий матч так, словно ничего не произошло. Надеюсь, мне удастся вернуться в турнир», — цитирует Свитолину официальный сайт тура.