Кербер: испытываю волшебные чувства, когда вижу приходящих на стадионы фанатов

Немка Анжелика Кербер, начинавшая этот сезон в статусе первой ракетки мира, прокомментировала получение награды имени Джерри Даймонда, бывшего главы WTA-тура. Её вручают теннисистке, сделавшей больше всех для популяризации тенниса среди болельщиков и СМИ с помощью различных пиар-акций и благотворительности.



«Получить эту награду от WTA — большая честь. Быть частью великолепного теннисного мира, объединяющего людей по всему земному шару, одинаково страстно любящих эту игру, я считаю настоящей привилегией. Я уже провела в туре много лет, но всё ещё испытываю волшебные чувства, когда вижу всех фанатов, приходящих и приезжающих на турниры каждую неделю, чтобы болеть за нас! Это невероятная мотивация, и я очень благодарна всем за то, что получила возможность испытывать такую любовь болельщиков», — написала Кербер в своём «твиттере».

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