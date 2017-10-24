Дэвенпорт и Дж. Маррей провели мастер-класс в Сингапуре

Победительница трёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде американка Линдсей Дэвенпорт и мать британского теннисиста Энди Маррея Джуди Маррей провели мастер-класс в Сингапуре для более чем 40 детей, а также для подростков с ограниченными возможностями.

«Я так рада, что стала частью этого мероприятия WTA. Мы показали, что теннис может быть очень весёлым занятием. Надеюсь, мы вдохновили всех участников мастер-класса», — цитирует Маррей пресс-служба тура.

«Мне было очень приятно поделиться опытом с участниками мастер-класса. Надеюсь, ребята весело провели время и будут хранить свою страсть к теннису», — сказала Дэвенпорт.

Фото доступно в «твиттере» WTA.