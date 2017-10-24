Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова приняла участие в раздаче гуманитарной помощи в Пуэрто-Рико, который пострадал от ураганов. В сентябре ураганы «Ирма» и «Мария» принесли колоссальные разрушения на острове и привели к человеческим жертвам. После этого олимпийская чемпионка пуэрториканка Моника Пуиг организовала фонд помощи острову, а Шарапова объявила, что будет перечислять в него все доходы от продажи своих конфет по всему миру до конца года. Накануне Шарапова и Пуиг вместе прилетели в Пуэрто-Рико.

«Тысячи предметов снабжения были переданы в Лойсе. 1250 кухонных печей, 3000 пропановых баллонов для печей, 1000 солнечных ламп", — написала Шарапова в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Марии Шараповой.