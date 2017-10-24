Шаповалов: в начале года думал, что у меня нет шансов попасть на турнир в Милане

Канадец Денис Шаповалов поделился впечатлениями после победы над японцем Юити Сугитой в первом круге турнира в Базеле со счётом 4:6, 6:2, 7:6 (7:3), благодаря которой он обеспечил себе участие в соревнованиях Next Gen ATP Finals в Милане. Этот турнир пройдёт с 7 по 11 ноября.

«Очень приятно, что мне удалось одержать победу. Я понимал, что будет нелегко, поэтому так рад, что сумел переломить ход встречи и боролся до конца.

Я услышал о турнире в Милане в начале года. Я думал, что у меня нет никаких шансов попасть туда. Но после ряда успешных результатов летом я оказался в хорошем положении. В последние пару недель я старался понять, как могу квалифицироваться на эти соревнования, и сегодня сделал это. Я горжусь собой. Надеюсь, я смогу хорошо сыграть в Милане», — цитирует Шаповалова официальный сайт тура.