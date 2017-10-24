Кьюдинелли: овации зрителей в Базеле — это просто потрясающе

Швейцарский теннисист Марко Кьюдинелли поделился эмоциями после поражения от голландца Робина Хасе в первом круге турнира в Базеле со счётом 2:6, 6:7 (3:7). Для 36-летнего уроженца Базеля этот матч стал последним в карьере.

«Овации зрителей — это просто потрясающе. Я так благодарен, что получил возможность сыграть дома перед такой публикой. Ощущения непередаваемые», — приводит слова Кьюдинелли официальный сайт ATP-тура.

В 2014 году в составе сборной Швейцарии Кьюдинелли стал обладателем кубка Дэвиса.