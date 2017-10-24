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Надаль, Джокович и Вавринка сыграют на выставочном турнире в Абу-Даби

24 октября 2017, вторник. 11:09 Теннис

Стал известен состав участников выставочного турнира в Абу-Даби — Mubadala World Tennis Championship, который пройдёт с 28 по 30 декабря 2017 года. На корт выйдут первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль, его соотечественник Пабло Карреньо-Буста, серб Новак Джокович, швейцарец Стэн Вавринка, австриец Доминик Тим, канадец Милош Раонич.

Действующим победителем турнира является Надаль. Защищая титул, уроженец Манакора в двух партиях взял верх над бельгийцем Давидом Гоффеном со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Давид Гоффен Доминик Тим Милош Раонич Новак Джокович Пабло Карреньо-Буста Рафаэль Надаль Стэн Вавринка
Новости. Теннис
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