Возняцки: агент Шараповой боится даже встретиться со мной

Датчанка Каролина Возняцки рассказала о своих отношениях с агентом россиянки Марии Шараповой Максом Айзенбадом, который в апреле назвал Каролину и Агнешку Радваньскую «посредственностями», которые не хотят видеть Шарапову в туре, так как «это их последний шанс выиграть турнир «Большого шлема».

«Он даже боится встретиться со мной. Когда я вхожу в зону отдыха для игроков, он сразу же идёт в другую сторону. Думаю, такое поведение одного из руководителей IMG является постыдным.

Думаю, его комментарий просто смешон и больше говорит о нём, чем обо мне. К тому же он упомянул Радваньскую, которая работает с IMG. Это ещё постыднее. Я хотела, чтобы он извинился, но он этого не сделал. Я не переживаю по этому поводу. Если бы он подошёл и сказал, что совершил ошибку, я бы ответила: «Нет проблем». Но с тех пор прошло уже немало времени, и я всё ещё жду извинений», — цитирует Возняцки The Times.