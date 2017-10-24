Александрова разгромила Абанду на старте турнира ITF в Пуатье

Российская теннисистка Екатерина Александрова (3) вышла во второй круг турнира ITF в Пуатье, отдав всего три гейма представительнице Канады Франсуазе Абанде — 6:3, 6:0. Продолжительность поединка составила 51 минуту. Екатерина 6 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 двойная ошибка и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пуатье Александрова поспорит с победительницей матча Лесли Керкхове (Нидерланды) — Софья Жук (Россия).