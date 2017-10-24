Веснина и Макарова сыграют с Дабровски и Сюй Ифань на старте Итогового чемионата

В Сингапуре состоялась жеребьёвка Итогового чемпионата WTA в парном разряде. Олимпийские чемпионки 2016 года россиянки Елена Веснина и Екатерина Макарова в четвертьфинале сыграют с дуэтом Габриэла Дабровски (Канада) / Сюй Ифань (Китай).

Победительницы этого противостояния за выход в финал поспорят либо с парой Кики Бертенс (Нидерланды) / Юханна Ларссон (Швеция), либо с дуэтом Эшли Барти (Австралия) / Кейси Деллакуа (Австралия).

Также в 1/4 финала пройдут матчи Мартина Хингис (Швейцария) / Чань Юнжань (Китайский Тайбэй) — Анна-Лена Грёнефельд (Германия) / Квета Пешке (Чехия) и Тимя Бабош (Венгрия) / Андреа Главачкова (Чехия) — Андрея Клепач (Словения) / Мария-Хосе Мартинес-Санчес (Испания).

Соревнования пройдут 26-29 октября.