Южный пробился во второй круг челленджера в Хошимине

Российский теннисист Михаил Южный (2) пробился во второй круг турнира серии «челленджер» в Хошимине, в трёх партиях одолев представителя Индии Сумита Нагала со счётом 6:1, 6:7 (5:7), 6:4. Продолжительность поединка составила 2 часа 11 минут. Уроженец Москвы 4 раза подал навылет, совершил 9 двойных ошибок и реализовал 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 двойных ошибок и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований в Хошимине Южный поспорит с представителем Австралии Маринко Матошевичем (WC).