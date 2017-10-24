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Навратилова: завершить год на первой строчке рейтинга сложнее, чем выиграть ТБШ

24 октября 2017, вторник. 15:25 Теннис

18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова заявила, что считает завоевание звания первой ракетки мира по итогам года более сложной задачей, чем выигрыш титула на турнире «Большого шлема», а также назвала главные сюрпризы сезона.

«Думаю, завершить год на первой строчке рейтинга сложнее, чем выиграть турнир «Большого шлема», так как для этого требуется стабильность. Нужно стабильно играть великолепно. На турнирах «Большого шлема» ты можешь просто быть в ударе на протяжении двух недель и взять титул. Если ты справишься с нервами в течение двух недель, то гораздо легче выиграть турнир «Большого шлема», чем пять-шесть-семь турниров по ходу сезона. Чтобы быть первой ракеткой мира, нужно быть сильнее всех. Чтобы взять титул на турнире «Большого шлема», нужно быть сильнее семи соперниц.

В этом сезоне меня больше всего удивили победы Остапенко на «Ролан Гаррос» и Стивенс на US Open. Особенно поразила Слоан, которая большую часть весны ходила на костылях, а затем вдруг взяла титул на Открытом чемпионате США. Остапенко в буквальном смысле взялась из ниоткуда. Она даже не была сеяной. Это два самых больших сюрприза для меня», — цитирует Навратилову официальный сайт тура.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
Теги
Елена Остапенко Слоан Стивенс
Новости. Теннис
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