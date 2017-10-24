Эдмунд победил Феррера на старте турнира в Вене

Британский теннисист Кайл Эдмунд вышел во второй круг турнира в Вене, в двух партиях обыграв представителя Испании Давида Феррера со счётом 6:2, 7:6 (7:5). Продолжительность поединка составила 1 час 47 минут. Кайл трижды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету уроженца Хавеи 6 эйсов, 9 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Австрии Эдмунд поспорит с победителем противостояния Деннис Новак (Австрия, Q) — Томас Фаббьяно (Италия, LL).