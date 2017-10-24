Пэр обыграл Джонсона и может встретиться с Федерером на турнире в Базеле

Французский теннисист Бенуа Пэр вышел во второй круг турнира в Базеле, в двух партиях обыграв представителя США Стива Джонсона со счётом 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 50 минут. Француз 7 раз подал навылет, совершил 6 двойных ошибок и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Пэр поспорит с победителем матча Роджер Федерер (Швейцария, 1) — Фрэнсис Тиафо (США, WC).