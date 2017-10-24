Грот завершит карьеру после Australian Open 2018

30-летний австралийский теннисист Самуэль Грот объявил, что завершит карьеру после Открытого чемпионата Австралии, который пройдёт с 15 по 28 января 2018 года.

«Я испытывал много трудностей по ходу всей жизни в туре. О завершении карьеры я стал думать ещё с Уимблдона. Я отправился в Ньюпорт, где всегда выступал успешно. Прошёл в основную сетку, выиграл матч первого круга и встретился с Иснером на центральном корте. Тогда я осознал, что часть меня не хочет быть там.

Раньше у меня не было проблем с участием в турнирах. Мне было сложно постоянно работать над собой и своей игрой. Но позднее это мне стало даваться легче, а вот турниры, переезды и пребывание вдали от дома переносить стало тяжелее», — цитирует Грота Herald Sun.

В 2015 году Грот поднялся на рекордную для себя 53-ю строчку рейтинга ATP.