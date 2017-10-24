Гарсия-Лопес переиграл Андерсона на старте турнира в Вене

Испанец Гильермо Гарсия-Лопес (Q) в первом круге турнира в Вене переиграл южноафриканца Кевина Андерсона (7) со счётом 6:4, 6:4. Поединок продолжался 1 час 33 минуты. 34-летний уроженец Альбасете, занимающий 81-е место в рейтинге АТР, сделал 2 эйса, допустил 5 двойных ошибок, отыграл 4 брейк-пойнта из 5 и выиграл 3 гейма на подаче оппонента.

За выход в четвертьфинал Гарсия-Лопес поспорит либо с французом Люкой Пуи, либо с австрийцем Себастьяном Офнером (WC). Также во второй круг пробился австриец Деннис Новак (Q), одолевший итальянца Томаса Фаббьяно (LL) — 7:6 (7:4), 7:5.