В. Уильямс за 3 часа одолела Остапенко на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре

Американка Винус Уильямс (5) во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре в упорной борьбе переиграла латвийку Елену Остапенко (7) со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:5. Теннисистки провели на корте 3 часа 13 минут. 37-летняя уроженка Линвуда, занимающая пятое место в рейтинге WTA, исполнила 4 эйса и допустила 10 двойных ошибок, а её оппонентка дважды подала навылет при 13 двойных. Винус реализовала 11 брейк-пойнтов из 26, проиграв 9 геймов на своей подаче.

В первом туре обе спортсменки потерпели поражения. В заключительном туре Уильямс сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (2), а Остапенко — с чешкой Каролиной Плишковой (3).