Плишкова разгромила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Чешка Каролина Плишкова (3) во втором туре группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре уверенно переиграла испанку Гарбинье Мугурусу (2). Поединок продолжался 1 час 2 минуты и завершился со счётом 6:2, 6:2 в пользу 25-летней уроженки Лоуни, занимающей третье место в рейтинге WTA. Каролина реализовала 5 брейк-пойнтов из 10, проиграв 1 гейм на своей подаче.

Этот успех гарантировал Плишковой выход в полуфинал соревнований с первого места в Белой группе. Вторая полуфиналистка турнира из этого квартета определится в матче между американкой Винус Уильямс и Мугурусой. Латвийка Елена Остапенко потеряла шансы на продолжение борьбы за трофей.