Гоффен и Пэр с побед стартовали на турнире в Базеле

Бельгиец Давид Гоффен (3) начал выступление на турнире в Базеле с победы над немцем Петером Гоёвчиком (Q) со счётом 6:2, 7:5. Теннисисты провели на корте 1 час 21 минуту. 26-летний уроженец Рокура, занимающий десятое место в рейтинге АТР, трижды подал навылет, обошёлся без двойных ошибок, сделал 5 брейков и проиграл 2 гейма на своей подаче.

За выход в четвертьфинал Гоффен поспорит с корейцем Чхун Хёном. Француз Бенуа Пэр взял верх над американцем Стивом Джонсоном — 6:3, 7:6 (7:4). Его следующим оппонентом станет либо швейцарец Роджер Федерер (1), либо американец Фрэнсис Тиафо (WC).