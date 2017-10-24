В. Уильямс и Остапенко установили рекорд Итогового чемпионата WTA

Американка Винус Уильямс в матче группового этапа Итогового чемпионата WTA в Сингапуре переиграла латвийку Елену Остапенко со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:5. В этом поединке был установлен рекорд по количеству геймов в матчах Итогового чемпионата WTA.

Кроме того, матч между Уильямс-старшей и Остапенко стал третьим по продолжительности на Итоговом чемпионате с 2008 года, когда впервые велась такая статистика. Теннисистки провели на корте 3 часа 13 минут. Лидером по этому показателю является встреча Агнешки Радваньской и Сары Эррани в 2009 году, продолжавшаяся 3 часа 29 минут.