Федерер разгромил Тиафо в первом круге турнира в Базеле

Швейцарец Роджер Федерер (1) в первом круге турнира в Базеле уверенно переиграл американца Фрэнсиса Тиафо (WC) со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность встречи составила 1 час 1 минуту. 36-летний уроженец Базеля, занимающий второе место в рейтинге АТР, исполнил 8 эйсов, допустил 2 двойные ошибки, не позволил сопернику создать ни одного брейк-пойнта и выиграл 4 гейма на подаче Фрэнсиса.

Следующим соперником Федерера станет француз Бенуа Пэр, со счётом 6:3, 7:6 обыгравший ранее представителя США Стивена Джонсона.