В. Уильямс: мы с Остапенко были в одинаковых условиях, может быть, мне повезло

Американка Винус Уильямс после победы над латвийкой Еленой Остапенко со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:5 в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре прокомментировала достигнутый успех.

«Победа есть победа. Может быть, мне немного повезло сегодня. Рада, что выиграла и сохранила шансы на выход в следующий раунд. Теперь я полностью сосредоточена на последнем матче группового этапа. Всегда непросто проигрывать первый матч, но мы обе были в одинаковых условиях. Чтобы получить шанс на продолжение борьбы, нужно сражаться за каждое очко, что я и делала. Собственно, больше мне ничего и не оставалось», — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт WTA.