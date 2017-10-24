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В. Уильямс: мы с Остапенко были в одинаковых условиях, может быть, мне повезло

24 октября 2017, вторник. 21:36 Теннис

Американка Винус Уильямс после победы над латвийкой Еленой Остапенко со счётом 7:5, 6:7 (3:7), 7:5 в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре прокомментировала достигнутый успех.

«Победа есть победа. Может быть, мне немного повезло сегодня. Рада, что выиграла и сохранила шансы на выход в следующий раунд. Теперь я полностью сосредоточена на последнем матче группового этапа. Всегда непросто проигрывать первый матч, но мы обе были в одинаковых условиях. Чтобы получить шанс на продолжение борьбы, нужно сражаться за каждое очко, что я и делала. Собственно, больше мне ничего и не оставалось», — приводит слова Уильямс-старшей официальный сайт WTA.

Источник: WTA Сообщить об ошибке
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Винус Уильямс Елена Остапенко
Новости. Теннис
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