Рублёв уступил Тиму на старте соревнований в Вене

Россиянин Андрей Рублёв не смог преодолеть барьер первого круга на турнире в Вене, со счётом 4:6, 3:6 уступив второму сеяному — австрийцу Доминику Тиму. Встреча продолжалась 1 час 20 минут. 20-летний москвич, занимающий 35-е место в рейтинге АТР, сделал 2 эйса, допустил 3 двойные ошибки, проиграл 4 гейма на своей подаче и реализовал 2 брейк-пойнта из 3.

Во втором круге соперником Доминика Тима станет француз Ришар Гаске, который ранее уверенно переиграл испанца Фелисьяно Лопеса — 6:2, 6:3. Поединок пройдёт 25 октября.