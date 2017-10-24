Остапенко: у меня не получалось хорошо подавать, когда это было необходимо

Латвийка Елена Остапенко после поражения от американки Винус Уильямс со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 5:7 в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре проанализировала причины постигшей её неудачи.

«В некоторые моменты матча я была слишком напряжена. Кроме того, у меня не получалось хорошо подавать, когда было необходимо. Винус играла здорово, уверенно вводила мяч в игру. Трудно делать брейки на её подаче, но сегодня на приёме я играла гораздо лучше, чем на подаче. Матч был очень длинным, мы провели несколько очень интересных и качественных розыгрышей», — приводит слова Остапенко официальный сайт WTA.