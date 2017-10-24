Чилич на отказе Ф. Майера вышел во второй круг турнира в Швейцарии

Хорват Марин Чилич (2) вышел во второй круг турнира в Базеле. Его соперник по стартовому матчу, немец Флориан Майер (LL), отказался от продолжения борьбы из-за травмы, проиграв первый сет со счётом 3:6. Таким образом, 29-летнему уроженцу Боснии и Герцеговины, занимающему четвёртое место в рейтинге АТР, понадобилось всего 30 минут для выхода в следующий раунд.

За право сыграть в четвертьфинале соревнований Чилич поспорит либо с хорватом Борной Чоричем, либо с местным обладателем «уайлд-кард» Генри Лааксоненом.