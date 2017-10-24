Доналдсон и Чорич квалифицировались на «Мастерс U21» в Милан

Американец Джаред Доналдсон и хорват Борна Чорич гарантировали себе участие в Итоговом чемпионате АТР U21, который пройдёт в Милане с 7 по 11 ноября. Это стало известно после поражения ещё одного представителя США, Фрэнсиса Тиафо, от швейцарца Роджера Федерера на старте соревнований в Базеле.

Напомним, ранее путёвки в Милан завоевали немец Александр Зверев, россияне Карен Хачанов и Андрей Рублёв, а также канадец Денис Шаповалов. На седьмую позицию претендуют кореец Чхун Хён и россиянин Даниил Медведев, а ещё один последний участник соревнований определится в итальянском плей-офф.