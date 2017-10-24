Плишкова: здорово, что не обязана обыгрывать Остапенко для выхода в полуфинал

Чешка Каролина Плишкова поделилась впечатлениями от победы над испанкой Гарбинье Мугурусой со счётом 6:2, 6:2 в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

«Мы начали матч очень поздно, потому что наш выход на корт постоянно откладывался. Думаю, долгое ожидание сказалось на нас обеих. Мы обе не показали свой лучший теннис, но я рада, что справилась с этим испытанием в двух партиях. Гарбинье — очень серьёзная соперница, поэтому я ожидала упорной борьбы. Здорово, что удалось выиграть достаточно легко. Мне было важно сразу войти в игру и с первых розыгрышей почувствовать уверенность.

Рада, что вышла в полуфинал и последний матч в группе буду проводить без необходимости побеждать. В прошлом году было иначе, и, помню, тогда было тяжело в психологическом плане. В игре с Остапенко буду играть на победу, но прежде всего постараюсь получить удовольствие от игры", — приводит слова Плишковой официальный сайт WTA.