Димитров и Чилич завоевали право сыграть на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне

Болгарин Григор Димитров и хорват Марин Чилич квалифицировались на Итоговый чемпионат АТР, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.

26-летний Димитров впервые в карьере завоевал право выступить на Итоговом турнире, а 29-летний Чилич сыграет на итоговом «Мастерсе» в третий раз.

Ранее места в составе участников соревнований себе гарантировали испанец Рафаэль Надаль, швейцарец Роджер Федерер, немец Александр Зверев и австриец Доминик Тим.

Наибольшее шансы на оставшиеся две позиции имеют бельгиец Давид Гоффен и испанец Пабло Карреньо-Буста.