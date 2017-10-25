Мугуруса: я не собираюсь слишком много размышлять о матче с Плишковой

Испанка Гарбинье Мугуруса поделилась впечатлениями после поражения от чешки Каролины Плишковой на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре со счётом 2:6, 2:6.

«Я не собираюсь слишком много размышлять об этом матче, потому что это был один из тех дней, когда соперница играла здорово, а уровень моей игры был недостаточно хорош для того, чтобы противостоять такой теннисистке. Я сосредоточусь на следующей игре, так как знаю, что у меня ещё есть шансы», — цитирует Мугурусу официальный сайт тура.

26 октября Гарбинье сыграет с американкой Винус Уильямс, а Каролина встретится с Еленой Остапенко из Латвии.