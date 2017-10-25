Бовина проиграла Чжао на старте турнира ITF в Сагенее

Российская теннисистка Елена Бовина (Q) не смогла пробиться во второй круг турнира ITF в Сагенее, в двух партиях проиграв представительнице Канады Кэрол Чжао (4) со счётом 6:1, 3:6, 6:7 (3:7). Продолжительность поединка составила 2 часа 2 минуты. Елена 6 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 3 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Сагенее Чжао поспорит с представительницей Бельгии Ан-Софи Местах.