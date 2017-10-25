Федерер: по ходу матча с Тиафо мне нужно было найти свою игру на приёме

Швейцарец Роджер Федерер поделился впечатлениями после победы над американцем Фрэнсисом Тиафо в первом круге турнира в Базеле со счётом 6:1, 6:3.

«Сегодня я хорошо себя чувствовал на корте с начала матча. Я здорово провёл первый сет, а во втором мне нужно было перестроиться и понять, как следует действовать на корте. Хорошая подача — это ещё не всё. Нужно было также найти свою игру на приёме», — приводит слова Федерера официальный сайт тура.

Следующим соперником уроженца Базеля станет француз Бенуа Пэр.