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Чилич: всегда неприятно, когда матч заканчивается именно так

25 октября 2017, среда. 09:54 Теннис

Хорват Марин Чилич поделился впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Базеле. Его соперник по матчу стартового раунда немец Флориан Майер отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 3:6.

«Я очень рад вернуться в Базель. Я здорово сыграл здесь в прошлом году и рад продолжить в том же духе. Я провёл прекрасный первый сет, отлично подавал, но, к сожалению, Флориан не смог продолжить матч. Всегда неприятно, когда матч заканчивается именно так. Но я сосредоточен на том, чтобы и дальше демонстрировать хороший теннис. Надеюсь, я смогу здорово сыграть во втором круге», — цитирует Чилича официальный сайт тура.

За право сыграть в четвертьфинале соревнований Марин поспорит либо со своим соотечественником Борной Чоричем, либо с местным обладателем «уайлд-кард» Генри Лааксоненом.

Чилич на отказе Ф. Майера вышел во второй круг турнира в Швейцарии
Источник: ATP World Tour Сообщить об ошибке
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Марин Чилич Флориан Майер
Новости. Теннис
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