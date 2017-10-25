Чилич: всегда неприятно, когда матч заканчивается именно так

Хорват Марин Чилич поделился впечатлениями после выхода во второй круг турнира в Базеле. Его соперник по матчу стартового раунда немец Флориан Майер отказался от продолжения борьбы, проиграв первый сет со счётом 3:6.

«Я очень рад вернуться в Базель. Я здорово сыграл здесь в прошлом году и рад продолжить в том же духе. Я провёл прекрасный первый сет, отлично подавал, но, к сожалению, Флориан не смог продолжить матч. Всегда неприятно, когда матч заканчивается именно так. Но я сосредоточен на том, чтобы и дальше демонстрировать хороший теннис. Надеюсь, я смогу здорово сыграть во втором круге», — цитирует Чилича официальный сайт тура.

За право сыграть в четвертьфинале соревнований Марин поспорит либо со своим соотечественником Борной Чоричем, либо с местным обладателем «уайлд-кард» Генри Лааксоненом.