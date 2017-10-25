Чилич: попадание на Итоговый чемпионат было одной из моих целей на сезон

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал своё попадание на Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 12 по 19 ноября.

«Это ещё одно потрясающее достижение для меня. Я в третий раз за четыре года квалифицировался на Итоговый чемпионат в Лондоне. В начале сезона это было одной из моих целей. Я рад, что мы вместе с моей командой смогли этого добиться», — приводит слова Чилича официальный сайт ATP-тура.

В 2017 году 29-летний уроженец Междугорья выиграл один турнир ATP – в Стамбуле, а также дошёл до финала Уимблдона и турнира в Лондоне.