Организаторы выставочного турнира в Куйонге намерены пригласить Шарапову

Директор выставочного турнира в Куйонге (пригород Мельбурна) Питер Джонстон надеется получить согласие на участие в соревнованиях россиянки Марии Шараповой. Турнир пройдёт 9-12 января 2018 года.

«У нас всё ещё есть шанс пригласить Марию. Мы постоянно на связи с её командой. Ранее она не принимала участия в турнирах за неделю до соревнований «Большого шлема», но она не будет ограничена никакими правилами WTA из-за рейтинга. Вероятно, она примет решение ближе к соревнованиям», — приводит слова Джонстона Tennis World USA.