Новым тренером Эдмунда стал экс-наставник Сёдерлинга Розенгрен

Новым тренером британского теннисиста Кайла Эдмунда стал бывший капитан сборной Швеции в Кубке Дэвиса Фредрик Розенгрен, сообщает The Times. Ранее 22-летний уроженец Йоханнесбурга работал с Райаном Джонсом.
Розенгрен, в частности, тренировал Робина Сёдерлинга, Магнуса Нормана, Яркко Ниеминена, Марио Анчича и Элиаса Имера.
В первом круге турнира в Вене Эдмунд победил представителя Испании Давида Феррера со счётом 6:2, 7:6 (7:5).
За выход в четвертьфинал соревнований в столице Австрии Эдмунд поспорит с местным теннисистом Деннисом Новаком.