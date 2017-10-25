Тим: надеюсь, я смогу далеко пройти на турнире в Вене

Австриец Доминик Тим, обыгравший россиянина Андрея Рублёва в первом круге турнира в Вене со счётом 6:4, 6:3, оценил своё выступление в нынешнем сезоне.

«Грунтовый сезон сложился для меня просто исключительно. Я достиг всех своих целей и завоевал титул. На траве я сыграл лучше, чем в последние годы, и сумел прибавить.

На US Open я испытывал трудности и проиграл в упорной борьбе дель Потро. Я потерял пятую строчку рейтинга и упустил возможность сыграть с Федерером в четвертьфинале. Но дель Потро сумел победить Роджера и сейчас играет отлично.

Надеюсь, я смогу далеко пройти на турнире в Вене. Моей целью является просто играть хорошо и завершить год на высокой ноте», — цитирует Тима Sky Sport Austria.