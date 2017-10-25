В 14:30 по московскому времени начнётся матч второго тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре, в котором сыграют румынка Симона Халеп и представительница Дании Каролина Возняцки. По личным встречам впереди бывшая первая ракетка мира — 3-2.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA

В первом туре Симона победила француженку Каролин Гарсию со счётом 6:4, 6:2, а Каролина разгромила украинку Элину Свитолину — 6:2, 6:0.