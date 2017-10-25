Долгополов объявил о завершении сезона

Украинский теннисист Александр Долгополов сообщил о своём решении досрочно завершить сезон. В 2017 году уроженец Киева выиграл турнир в Буэнос-Айресе.

«Друзья, последние пару недель выдались не самыми лёгкими для нас! Была задача как можно выше закончить этот год в рейтинге, чтобы был хороший задел на начало сезона, но, к сожалению, сил уже не хватило. Хотелось лучше, но мы очень рады, что вторая часть сезона удалась после такой тяжёлой травмы летом! Мы приняли решение не играть Париж и закончить сезон, так как уже нет сил и эмоций выступать на высшем уровне. Спасибо за поддержку. Надеемся, 2018-й будет здоровее и успешнее», — написал Долгополов в своём «инстаграме».

Сообщение доступно в «инстаграме» Александра Долгополова.

Ранее о досрочном завершении сезона объявили Стэн Вавринка, Новак Джокович, Кей Нисикори, Милош Раонич, Янко Типсаревич, Томаш Бердых и Ник Кирьос. Энди Маррей официальных заявлений о завершении сезона пока не делал, но, судя по всему, на «Мастерс-1000» в Париже он не сыграет, что автоматически лишает его шансов попасть на Итоговый чемпионат в Лондоне.