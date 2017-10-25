А. Зверев: этот сезон получился изматывающим, но я наслаждался игрой

Немец Александр Зверев сообщил, что получил большое удовольствие от нынешнего сезона, несмотря на большое количество проведённых матчей.

«Этот сезон получился изматывающим, но я наслаждался игрой. Конечно, когда выигрываешь много матчей и титулов, то больше наслаждаешься теннисом, и работать становится легче. Надеюсь, в ближайшие 15 лет у меня будут такие же насыщенные сезоны.

Я хочу завершить год, играя так же, как и по ходу сезона, и выиграть много матчей. Но конкуренция высока, так что будет нелегко», — цитирует Зверева Laola1.