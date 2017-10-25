Касаткина будет защищать титул на турнире в Чарльстоне в 2018 году

Российская теннисистка Дарья Касаткина подтвердила своё участие в турнире в Чарльстоне, действующей победительницей которого она является. В финале уроженка Тольятти победила Елену Остапенко из Латвии со счётом 6:3, 6:1.

«Завоевание первого титула — это один из лучших моментов в моей жизни. Я ощущала поддержку зрителей в Чарльстоне. Очень рада, что у меня будет возможность вновь сыграть перед ними в 2018 году», — цитирует Касаткину официальный сайт соревнований.

Участие в турнире, который пройдёт с 31 марта по 8 апреля 2018 года, также подтвердили американки Слоан Стивенс и Мэдисон Кис и чешка Петра Квитова.