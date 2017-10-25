Возняцки разгромила первую ракетку мира Халеп на Итоговом чемпионате WTA

Датчанка Каролина Возняцки разгромила румынку Симону Халеп в матче второго тура Красной группы Итогового чемпионата WTA в Сингапуре со счётом 6:0, 6:2. Поединок продолжался 1 час 3 минуты. Каролина дважды подала навылет и реализовала 5 и 8 брейк-пойнтов. На счету первой ракетки мира 1 эйс и ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл прямую текстовую трансляцию поединка:

текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA

Для Каролины эта победа стала второй подряд, Симона потерпела первое поражение. 27 октября Возняцки сыграет с француженкой Каролин Гарсией, а Халеп встретится с украинкой Элиной Свитолиной.