Получите бонус до 10 000 рублей! Получить!
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Норман решил прекратить сотрудничество с Вавринкой

25 октября 2017, среда. 16:02 Теннис

После четырёх лет сотрудничества швед Магнус Норман принял решение прекратить работу со швейцарцем Стэном Вавринкой.

«После долгих размышлений я решил посвятить будущее своей семье. У меня дома двое детей, и сейчас настало время быть с ними. Я не мог представить лучшего варианта для совместной работы, чем Стэн, поэтому это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Для меня было большей честью работать со Стэном. Он прекрасный теннисист, но что ещё важнее — невероятный человек.

За время работы с Норманом Вавринка выиграл Australian Open 2014, «Ролан Гаррос»—2015 и US Open 2016, а также поднялся на третью строчку рейтинга ATP.

“Хочу поблагодарить Магнуса за четыре года совместной работы. Я всегда буду благодарен ему за проведённое со мной время. Он помог мне добиться прогресса и выиграть три титула на турнирах «Большого шлема». Он был не только частью команды, но и членом моей семьи. Я сосредоточусь на восстановлении и обдумаю свои следующие шаги с командой», — цитирует Вавринку журналист Кэрол Бушар в своём «твиттере».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Стэн Вавринка
Новости. Теннис
25 октября 2017, среда
16:13 Берретини повредил крышу после неточного удара в матче с Кравчуком в Бресте
16:06 Кольшрайбер стал первым четвертьфиналистом турнира в Вене
16:02 Норман решил прекратить сотрудничество с Вавринкой
15:47 Возняцки разгромила первую ракетку мира Халеп на Итоговом чемпионате WTA
15:37 Касаткина будет защищать титул на турнире в Чарльстоне в 2018 году
15:33 Фучович разгромил Доналдсона в первом круге турнира в Базеле
15:32 Ватутин проиграл Джаннесси на старте челленджера в Бресте
15:01 Янкович: в 2017 году в теннисном плане для меня не было ничего хорошего
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Свитолина — Гарсия на Итоговом чемпионате WTA
14:53 А. Зверев: этот сезон получился изматывающим, но я наслаждался игрой
14:35 Санкт-Петербург объявлен кандидатом на проведение Итогового чемпионата WTA
14:04 Долгополов объявил о завершении сезона
13:52 Кирьос: сыграю ли я на «ВТБ Кубок Кремля»—2018? Никогда не говори «никогда»
13:37 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Возняцки на Итоговом чемпионате WTA
13:07 Тим: надеюсь, я смогу далеко пройти на турнире в Вене
12:18 Новым тренером Эдмунда стал экс-наставник Сёдерлинга Розенгрен
11:22 Организаторы выставочного турнира в Куйонге намерены пригласить Шарапову
10:48 Чилич: попадание на Итоговый чемпионат было одной из моих целей на сезон
10:14 Определён состав участниц турнира «Элит Трофи» в Чжухае, Кузнецова не сыграет
10:11 Благодаря эйсам на турнирах «Премьер» собрано $ 23 810 на благотворительность
09:54 Чилич: всегда неприятно, когда матч заканчивается именно так
09:25 Федерер: по ходу матча с Тиафо мне нужно было найти свою игру на приёме
09:08 Бовина проиграла Чжао на старте турнира ITF в Сагенее
09:01 Мугуруса: я не собираюсь слишком много размышлять о матче с Плишковой
00:37 Димитров и Чилич завоевали право сыграть на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне
24 октября 2017, вторник
23:24 Плишкова: здорово, что не обязана обыгрывать Остапенко для выхода в полуфинал
22:55 Доналдсон и Чорич квалифицировались на «Мастерс U21» в Милан
22:46 Чилич на отказе Ф. Майера вышел во второй круг турнира в Швейцарии
22:28 Остапенко: у меня не получалось хорошо подавать, когда это было необходимо
21:42 Рублёв уступил Тиму на старте соревнований в Вене
21:36 В. Уильямс: мы с Остапенко были в одинаковых условиях, может быть, мне повезло
21:28 Федерер разгромил Тиафо в первом круге турнира в Базеле
20:27 В. Уильямс и Остапенко установили рекорд Итогового чемпионата WTA
20:16 Гоффен и Пэр с побед стартовали на турнире в Базеле
19:18 Плишкова разгромила Мугурусу и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA
18:59 Сок оказался сильнее Поспишила в первом круге турнира в Базеле
18:04 В. Уильямс за 3 часа одолела Остапенко на Итоговом чемпионате WTA в Сингапуре
17:58 Гарсия-Лопес переиграл Андерсона на старте турнира в Вене
16:51 Жук вышла во второй круг турнира ITF в Пуатье, где сыграет с Александровой
16:49 Грот завершит карьеру после Australian Open 2018
16:24 Пэр обыграл Джонсона и может встретиться с Федерером на турнире в Базеле
16:14 Эдмунд победил Феррера на старте турнира в Вене
15:57 Циципас: я никогда не теряю надежды
15:25 Навратилова: завершить год на первой строчке рейтинга сложнее, чем выиграть ТБШ
14:51 Шарапова: мы чувствуем боль жителей Пуэрто-Рико и хотели провести время с ними
Все новости RSS
Партнерский контент