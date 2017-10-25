Норман решил прекратить сотрудничество с Вавринкой

После четырёх лет сотрудничества швед Магнус Норман принял решение прекратить работу со швейцарцем Стэном Вавринкой.

«После долгих размышлений я решил посвятить будущее своей семье. У меня дома двое детей, и сейчас настало время быть с ними. Я не мог представить лучшего варианта для совместной работы, чем Стэн, поэтому это было одно из самых сложных решений в моей жизни. Для меня было большей честью работать со Стэном. Он прекрасный теннисист, но что ещё важнее — невероятный человек.

За время работы с Норманом Вавринка выиграл Australian Open 2014, «Ролан Гаррос»—2015 и US Open 2016, а также поднялся на третью строчку рейтинга ATP.

“Хочу поблагодарить Магнуса за четыре года совместной работы. Я всегда буду благодарен ему за проведённое со мной время. Он помог мне добиться прогресса и выиграть три титула на турнирах «Большого шлема». Он был не только частью команды, но и членом моей семьи. Я сосредоточусь на восстановлении и обдумаю свои следующие шаги с командой», — цитирует Вавринку журналист Кэрол Бушар в своём «твиттере».