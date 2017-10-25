Медведев после отказа Зверева попал в число участников «Мастерса U21» в Милане

Немец Александр Зверев отказался от участия в Итоговом чемпионате АТР среди игроков не старше 21 года, который пройдёт в Милане с 7 по 11 ноября. Таким образом, право выступить на соревнованиях получили кореец Чхун Хён и россиянин Даниил Медведев.

Ранее на первый в истории подобный турнир квалифицировались россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов, канадец Денис Шаповалов, американец Джаред Доналдсон и хорват Борна Чорич. Восьмой участник соревнований определится по итогам национальной итальянской квалификации, которая завершится 5 ноября.