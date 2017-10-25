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Халеп: в матче с Возняцки я не чувствовала мяча

25 октября 2017, среда. 18:04 Теннис

Румынка Симона Халеп, уступившая в матче Итогового чемпионата WTA датчанке Каролине Возняцки со счётом 0:6, 2:6, проанализировала причины постигшей её неудачи.

«Это, очевидно, был один из моих плохих дней. Я допускала слишком много невынужденных ошибок, а соперница практически не промахивалась. С одной стороны, мне удавались хорошие удары и розыгрыши, но с другой — я слишком много ошибалась, чтобы претендовать на победу в матче.

После провального первого сета во втором я почувствовала, что могу вернуться в игру, когда уступала 2:4. Была хорошая игра, но слишком поздно. Я не чувствовала мяча. Не знаю, почему, но не чувствовала. Кроме того корт сегодня был очень медленным, и я чувствовала тяжесть в перемещении", — приводит слова Халеп WTA Insider.

Источник: WTA Insider Сообщить об ошибке
Теги
Каролина Возняцки Симона Халеп
Новости. Теннис
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