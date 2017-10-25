Возняцки: после первого сета спросила себя: «Неужели я играю так здорово?»

Датчанка Каролина Возняцки поделилась впечатлениями от победы над румынкой Симоной Халеп со счётом 6:0, 6:2 в матче Итогового чемпионата WTA в Сингапуре.

«Думаю, я играла очень хорошо и оставалась агрессивной в течение всего матча. Я не ожидала, что получится выиграть так уверенно, после первого сета спросила себя: „Что происходит? Неужели я действительно играю настолько здорово?“

Конечно, я видела, что у Симоны не всё получается, но старалась сосредоточиться на собственной игре. Я сохраняла позитивный настрой, рано подходила к мячу. Это замечательный корт для меня, я могу добавлять ударам вращение и ждать своих шансов", — приводит слова Возняцки WTA Insider.