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Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Базеле, одолев Р. Харрисона

25 октября 2017, среда. 18:50 Теннис

Испанец Роберто Баутиста-Агут (6) во втором круге турнира в Базеле переиграл американца Райана Харрисона со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, сделал по 3 эйса и двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале соперником Баутисты-Агута станет либо победитель матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Жоау Соуза (Португалия), либо победитель поединка Дональд Янг (США) — Жюльен Беннето (Франция, Q).

В первом круге француз Адриан Маннарино (7) одолел бельгийца Рубена Бемельманса — 7:6 (7:0), 4:6, 6:1.

Базель 2017. 2-й круг
25 октября 2017 года, среда. 17:00 МСК
Роберто
Баутиста-Агут
Райан
Харрисон
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Райан Харрисон Роберто Баутиста-Агут
Новости. Теннис
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