Баутиста-Агут вышел в четвертьфинал турнира в Базеле, одолев Р. Харрисона

Испанец Роберто Баутиста-Агут (6) во втором круге турнира в Базеле переиграл американца Райана Харрисона со счётом 6:3, 7:6 (7:1). Встреча продолжалась 1 час 38 минут. 29-летний уроженец Кастельона-де-ла-Планы, занимающий 21-е место в рейтинге АТР, сделал по 3 эйса и двойные ошибки, реализовал 2 брейк-пойнта из 6 и проиграл 1 гейм на своей подаче.

В четвертьфинале соперником Баутисты-Агута станет либо победитель матча Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 4) — Жоау Соуза (Португалия), либо победитель поединка Дональд Янг (США) — Жюльен Беннето (Франция, Q).

В первом круге француз Адриан Маннарино (7) одолел бельгийца Рубена Бемельманса — 7:6 (7:0), 4:6, 6:1.