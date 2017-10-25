А. Зверев: не сыграю в Милане, чтобы лучше подготовиться к Итоговому турниру АТР

Пятая ракетка мира немец Александр Зверев объяснил решение об отказе от участия в Итоговом турнире АТР U21, который пройдёт в Милане с 7 по 11 ноября.

«Я консультировался со своей командой, и мы решили, что для лучшей подготовки к Итоговому чемпионату АТР в Лондоне мне не стоит играть за неделю до этого в Милане. Я не буду выступать, но приеду на открытие турнира, чтобы поддержать эту замечательную инициативу и выразить благодарность своим итальянским поклонникам. Они невероятно меня поддерживали в Риме», — приводит слова Зверева официальный сайт АТР.